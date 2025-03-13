للمباراة الثالثة على التوالي.. راموس يسجل في خروج مونتيري من أبطال كونكاكاف

الخميس، 13 مارس 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - مونتيري

نجح سرجيو راموس في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع فريق مونتيري المكسيكي.

سيرجيو راموس

النادي : مونتيري

مونتيري

وودع مونتيري منافسات دوري أبطال كونكاكاف من ثمن النهائي بسبب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

وتعادل مونتيري أمام فانكوفر الكندي بهدفين لكل منهما على أرض مونتيري بالمكسيك.

وكانت مواجهة الذهاب في كندا قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما وهو ما منح فانكوفر الأفضلية بسبب تسجيل هدفين خارج ملعبه.

وسجل سرجيو راموس هدف التعادل في الدقيقة 97 من ركلة جزاء ليسجل الهدف الثالث على التوالي بقميص مونتيري.

ورفع راموس رصيده إلى 120 هدفا في مسيرته الاحترافية بينهم 60 بالرأس.

صاحب الـ 38 عاما لم ينضم إلى أي فريق بعد انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024 حتى الانتقال إلى مونتيري الشهر الماضي.

يذكر أن مونتيري سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

راموس مونتيري
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