يواصل التألق في ليبيا.. أحمد ياسر يسجل ثنائية في تعادل التحدي أمام النصر

الخميس، 13 مارس 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

أحمد ياسر - التحدي الليبي

واصل أحمد ياسر مهاجم التحدي تألقه في الدوري الليبي بعد تسجيل ثنائية في دربي بنغازي.

أحمد ياسر

النادي : التحدي

التحدي

وتعادل التحدي أمام النصر بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الليبي.

وكان النصر متقدما بهدفين دون مقابل قبل أن يسجل أحمد ياسر ثنائية في الدقيقتين 66 و70 والهدف الثاني من ركلة جزاء.

وحاول النصر خطف نقاط المباراة بهدف في الدقيقة 88 لكن سرعان ما تعادل التحدي في الدقيقة 90.

ورفع التحدي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما النصر رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني.

ورفع أحمد ياسر رصيده إلى 5 أهداف في مسابقة الدوري الليبي هذا الموسم.

ويقام الدوري الليبي هذا الموسم من 4 مجموعات تضم كل منهم 9 فرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب.

الدوري الليبي أحمد ياسر التحدي الليبي
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