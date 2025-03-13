كورتوا: سئمت من التصرف كضحية.. وأخبرت الحكم أن ألفاريز لمس الكرة مرتين

الخميس، 13 مارس 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

رد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على انتقاد الحكام بعد إلغاء احتساب ركلة ترجيح جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين غقب المباراة نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "سئمت من هذا التصرف كضحية والتذمر والتحامل على الحكام, ومن البكاء الدائم على مثل هذه الأمور.

وأكمل: "ركلات الترجيح حظ وشعرت أن جوليان ألفاريز لمس الكرة مرتين وأخبرت الحكم بذلك".

وأضاف "كانوا غير محظوظين بعض الشيء، ولم نظهر أفضل ما لدينا لكننا تأهلنا وهذا هو المهم".

وأتم "الحكم لا يفضل أي فريق في إسبانيا أو أوروبا، أعتقد أنهم رأروا كل شيء بوضوح ولهذا السبب اتخذوا مثل هذا القرار، الحكام بشر ومعرضون للخطأ ولكن بفضل تقنية الفيديو أصبح كل شيء واضحا".

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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