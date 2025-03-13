29 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لكأس الأمم

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين القائمة التي ستخوض المعسكر المغلق استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وينطلق معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008 بدءًا من يوم الخميس.

ويستضيف المغرب النسخة المقبلة من أواخر شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

ويبدأ منتخب الفراعنة الصغار معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بقيادة أحمد الكاس.

وجاءت القائمة كالتالي:

عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.