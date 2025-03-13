مواعيد مباريات الخميس 13 مارس 2025.. الطلائع أمام الإسماعيلي والدوري الأوروبي

الخميس، 13 مارس 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يشهد اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

تختتم منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية بالمسابقة بمواجهة بين طلائع الجيش أمام الإسماعيلي.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويلعب الفريقان ضمن مرحلة المنافسة على الهبوط.

الدوري الأوروبي

تنطلق مباريات إياب ثمن نهائي المسابقة.

يحل روما ضيفا على أتليتك بلباو في الثامنة إلا ربع مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف توتنام فريق ألكمار ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

يستضيف اتحاد جدة فريق الرياض في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 1.

بينما يستضيف الفتح فريق الرائد في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC إكسترا 2.

الدوري المصري الإسماعيلي الدوري الأوروبي
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