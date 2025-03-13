مواعيد مباريات الخميس 13 مارس 2025.. الطلائع أمام الإسماعيلي والدوري الأوروبي

يشهد اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

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الدوري المصري

تختتم منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية بالمسابقة بمواجهة بين طلائع الجيش أمام الإسماعيلي.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويلعب الفريقان ضمن مرحلة المنافسة على الهبوط.

الدوري الأوروبي

تنطلق مباريات إياب ثمن نهائي المسابقة.

يحل روما ضيفا على أتليتك بلباو في الثامنة إلا ربع مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف توتنام فريق ألكمار ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

يستضيف اتحاد جدة فريق الرياض في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 1.

بينما يستضيف الفتح فريق الرائد في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC إكسترا 2.