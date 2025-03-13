أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أهمية تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع أيندهوفن 2-2.

وتأهل الجنرز لربع النهائي بالفوز بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين بعدما انتصر ذهابا خارج أرضه بنتيجة 7-1.

وقال أرتيتا عبر شبكة سكاي سبورتس: "لماذا وجودنا في ربع النهائي مهما؟ لأننا نريد الفوز، ومن أجل الفوز عليك تخطي كل مرحلة، ولأن النادي يحتاج ذلك".

وأكمل "نحن فريق يريد أن يكون أفضل ويتنافس مع أفضل فرق العالم، ومن أجل فعل ذلك علينا أن نتواجد في هذه المرحلة بشكل مستمر، وهذا أمر صعب لكننا فعلناه لموسمين على التوالي، ولدينا المقدرة على تقديم الأفضل".

وواصل "واجهنا بايرن ميونيخ العام الماضي، وهاجمناهم وهربوا، نأمل أن نكون تعلمنا من الدرس، كنا أفضل منهم، ويمكننا الفوز".

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

8 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

9 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

15 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

16 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولا.

ويلعب المتأهل من مباراة (1) أمام الفائز من المواجهة (2) في نصف النهائي.

بينما يواجه الفائز من المباراة (3) أمام الفائز من مباراة (4).