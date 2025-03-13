سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو

الخميس، 13 مارس 2025 - 02:07

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعرب دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد عن شعوره بالفخر بعد المستوى الذي قدمه فريقه أمام ريال مدريد رعم توديع دوري الأبطال.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وقال سيميوني عبر شبكة موفيستار الإسبانية: "لن أتحدث عن الحظ، أود أن أتحدث عن الشعور بالفخر بالفريق الذي لدينا وكيفية التنافس، سيبقى ذلك في تاريخ هذا النادي".

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"وأضاف "قدمنا مباراة جيدة للغاية وكانت لدينا فرص لتوسيع النتيجة، لكننا افتقدنا الدقة في نهاية المباراة، لقد أضاعوا ركلة الجزاء لكننا في المجمل قمنا بعمل رائع".

وأتم "يبدو أن ألفاريز لمس الكرة وهو يسدد، وإذا رأى الحكم الأمر بهذه الطريقة فسيكون الأمر كذلك. فخورون بالفريق الذي لدينا".

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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