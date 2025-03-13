إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب

الخميس، 13 مارس 2025 - 01:57

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لـ أستون فيلا عن حماسه لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فيلا على كلوب بروج ذهابا وإيابا وتأهل بنتيجة 6-1 لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال أوناي إيمري عبر سكاي سبورتس: "اللعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رائع، متحمس ومتحفز، مواجهة باريس سان جيرمان صعبة للغاية".

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وأضاف "أظهروا قوتهم أمام ليفربول أفضل فريق في الدوري الإنجليزي وأفضل فريق في أوروبا حتى أمس".

وأكمل "هذا تحدي ضخم للنادي والمشجعين واللاعبين والمدربين وأنا أيضا".

وأتم "بالنسبة لي ستكون مواجهة خاصة لأنني لم أزر لباريس منذ رحيلي عن تدريب الفريق، وسأزورهم عندما أواجههم هذا سيكون مذهلا".

ودرب الإسباني من قبل باريس سان جيرمان موسمي 2016-17 و2017-18 خلال 114 مباراة توج خلالها بـ 7 ألقاب.

وبات أستون فيلا ثاني فريق يصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال مشاركته الأولى في النظام الجديد للمسابقة بعد أتالانتا في 2019-2020.

وكان أتالانتا قد ودع حينها ضد باريس سان جيرمان في ربع النهائي والذي وصل للمباراة النهائية آنذاك.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

8 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

9 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

15 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

16 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولا.

ويلعب المتأهل من مباراة (1) أمام الفائز من المواجهة (2) في نصف النهائي.

بينما يواجه الفائز من المباراة (3) أمام الفائز من مباراة (4).

أوناي إيمري دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أستون فيلا
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