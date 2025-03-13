أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة

أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سعادته البالغة عقب الفوز على غريمه أتليتكو بعد مواجهة مثيرة في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وقال أنشيلوتي عبر شبكة موفيستار الإسبانية: "نعم ركلة ترجيح ألفاريز كانت غريبة، لكنه لمس الكرة مرتين، لقد سددها بيمينه ولمسها بيساره. المباراة كانت صعبة خاصة بعدما سجلوا في الدقيقة الأولى".

وأضاف "بداية المباراة كانت صعبة لكن الشيء الأهم بالنسبة كان عدم فقدان التوازن. في الشوط الثاني سيطرنا بشكل جيد وأردنا إنهاء المباراة قبل ركلات الترجيح".

وتابع "كامافينجا ساعدنا كثيرا، واستبدلت تشواميني لأنه حصل على البطاقة الصفراء، كما تعرض ميندي للإصابة، لكننا واصلنا القتال".

وأتم "في ركلات الترجيح أردنا تسديد إندريك للركلة الخامسة لكننا اعتقدنا أن روديجر كان أكثر هدوءا".

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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