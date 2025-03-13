سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة

قاد محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه الاتحاد للفوز على النهضة برباعية دون مقابل في الجولة 16 من الدوري الليبي.

وساهم كهربا في ثلاثة أهداف من أصل الرباعية، إذا سجل الهدفين الثالث والرابع وصنع الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 24 نقطة من 14 مباراة. بينما ظل النهضة بدون أي نقاط بعد مرور 15 مباراة خاضها.

ورفع الدولي المصري رصيده التهديفي لـ 5 أهداف و2 تمريرات حاسمة في 6 مباريات منذ انضمامه.

وتقدم الاتحاد عن طريق نوفل الزرهوني في الدقيقتين 37 و43.

ومرر كهربا تمريرة بينية للزرهوني سجل منها الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 59 أرسل كهربا من ركلة حرة مباشرة كرة صوب المرمى ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك معلنة رابع الأهداف.

وحوّل كهربا في الدقيقة 66 عرضية برأسية متقنة في الشباك.

وسيلتقي الاتحاد في الجولة المقبلة مع البشائر يوم 5 أبريل المقبل.