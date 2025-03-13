مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم تقرير مراقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري إلى رابطة الأندية في إجراء روتيني.

واعتبر مراقب المباراة الأهلي منسحبا وفوز الزمالك بنتيجة 3-0 بسبب عدم تواجد فريق الأهلي في ملعب اللقاء.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم إرسال تقرير مراقب مباراة القمة إلى رابطة الأندية في إجراء روتيني معتاد لكل مباراة".

وتابع "التقرير كشف احتساب المواجهة بخسارة الأهلي 3-0 أمام الزمالك للانسحاب وعدم حضور اللقاء، ولا يتضمن التقرير أي شيء متعلق بالجماهير".

ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.