سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي على أن ناديه متمسك بالقرار الذي أصدره بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري إلا بتحكيم أجنبي.

وقال شلبي عبر قناة LTC: "كل الأندية المصرية تشتكي من التحكيم والأخطاء التحكيمية واضحة للجميع".

وأضاف "رابطة الأندية كانت حريصة على استقدام حكام أجانب لمباراة القمة لأن الرابطة لديها مشكلة واضحة في التحكيم".

وواصل "دعمنا طلب رابطة الأندية لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي للقمة بخطاب رسمي لاتحاد الكرة".

وأردف "الأهلي كان حريصا منذ إعلان جدول المرحلة الثانية من الدوري على أن يلتزم بالمرونة وعدم استخدام أي حق من حقوقه لأن من حق النادي أن يحضر قرعة الدور الثاني".

وأشار "فوجئنا بعدم دعوة أي طرف من الأطراف لحضور قرعة الدور الثاني من الدوري والرابطة وضعت مباراة القمة في موعد يلغي إمكانية استخدام بند طلب الحكام الأجانب".

وأوضح "أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة في تمام الساعة الواحدة اليوم الذي سبق المباراة للتأكيد على ضرورة إحضار طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يتم الرد علينا حتى نهاية اليوم إلا بعد نهاية انعاقد مجلس إدارة الأهلي وإصدار القرار بعد لعب المباراة بدون تحكيم أجنبي، وجاء الرد من اتحاد الكرة أنه لا يستطيع استقدام حكام أجانب".

وأكد "الدولة المصرية استطاعت استقدام طاقم تحكيم أجنبي في ساعات قليلة وهذا يلغي فكرة ضرورة وجود مدة معينة لطلب إقامة المباريات بتحكيم أجنبي، وإقامة القمة بتحكيم أجنبي لصالح الكرة المصرية وليس لمصلحة الأهلي فقط".

واستطرد "الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية أن تكون المباريات الثلاثة بين الفرق المتنافسة بتحكيم أجنبي، والقرار واضح في حالة تنفيذ قرار الرابطة لن يكمل الدوري وهذا قرار مجلس الإدارة".

وأتم تصريحاته "جميع أعضاء المجلس وافقوا على قرار النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب".

وكان الأهلي لم يحضر مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.