بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا

أكمل ريال مدريد البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي المسابقة.

وحسم ريال مدريد تأهله بركلات الترجيح على حساب جاره أتليتكو مدريد في مباراة مثيرة.

وتقام منافسات ربع نهائي أبطال أوروبا ذهابا أحد يومي 8 و9 أبريل المقبل.

أما مباراة الإياب فتقام أحد يومي 15 أو 16 أبريل المقبل.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

8 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

9 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

15 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

16 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولا.

ويلعب المتأهل من مباراة (1) أمام الفائز من المواجهة (2) في نصف النهائي.

بينما يواجه الفائز من المباراة (3) أمام الفائز من مباراة (4).