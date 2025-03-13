بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا

الخميس، 13 مارس 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

أكمل ريال مدريد البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي المسابقة.

وحسم ريال مدريد تأهله بركلات الترجيح على حساب جاره أتليتكو مدريد في مباراة مثيرة.

وتقام منافسات ربع نهائي أبطال أوروبا ذهابا أحد يومي 8 و9 أبريل المقبل.

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي 27 ثانية.. جالاجر أسرع إنجليزي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تحويل تأخره لفوز.. دورتموند يتخطى ليل ويصطدم بـ برشلونة في ربع نهائي أبطال أوروبا قائمة العراق - 9 محترفين في أوروبا لمواجهتي الكويت وفلسطين

أما مباراة الإياب فتقام أحد يومي 15 أو 16 أبريل المقبل.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

8 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

9 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

15 أبريل

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

16 أبريل

أرسنال × ريال مدريد (2)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولا.

ويلعب المتأهل من مباراة (1) أمام الفائز من المواجهة (2) في نصف النهائي.

بينما يواجه الفائز من المباراة (3) أمام الفائز من مباراة (4).

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي 27 ثانية.. جالاجر أسرع إنجليزي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة 3 ساعة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 3 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي 3 ساعة | أمريكا
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري