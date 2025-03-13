سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح

أطاح ريال مدريد بغريمه أتليتكو من دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح بعد سيناريو مجنون.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



















وصف المباراة

بدأ أتليتكو مدريد المباراة بضغط هجومي على مرمى ريال مدريد ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأحرز كونور جالاجر هدف التقدم للأتليتي بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليصبح أسرع لاعب إنجليزي يسجل في دوري أبطال أوروبا.

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وواصل أتليتكو مدريد ضغطه الهجومي على ريال مدريد، وسدد خوليان ألفاريز تسديدة قوية تصدى لها تيبو كورتوا.

ورد ريال مدريد بعد انطلاقة سريعة عن طريق فينسيوس جونيور لكنه عرضيته الخطيرة لم تجد متابع داخل منطقة جزاء أتليتكو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة لكيليان مبابي داخل منطقة الجزاء من المدافع كليمون لونجليه في الدقيقة 69.

وأهدر فينسيوس جونيور ركلة الجزاء لصالح ريال مدريد بتسديدة سيئة للغاية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 70.

وأجرى ريال مدريد محاولة هجومية د بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق فينيسيوس جونيور إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوكاس فاسكيز برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس يان أوبلاك بسهولة.

وكاد أنخيل كوريا أن يسجل هدف الفوز لأتليتكو مدريد في الوقت القاتل لكن تسديدته علت العارضة بقليل.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم أتليتكو مدريد بهدف دون رد، ليلجا الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

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وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

باريس سان جيرمان × أستون فيلا (1)

أرسنال × ريال مدريد (2)

برشلونة × بوروسيا دورتموند (3)

بايرن ميونيخ × إنتر (4)

وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولا.

ويلعب المتأهل من مباراة (1) أمام الفائز من المواجهة (2) في نصف النهائي.

بينما يواجه الفائز من المباراة (3) أمام الفائز من مباراة (4).