لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد

أهدر البرازيلي فينسيوس جونيور ركلة جزاء للمرة الأولى له بقميص ريال مدريد.

وأضاع فينسيوس جونيور ركلة جزاء لريال مدريد أمام أتليتكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد ضد الأتليتي في ملعبه ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف.

فيما تشير نتيجة مباراة الإياب لتقدم أتلتيكو بهدف قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الثاني الإضافي.

وسجل كونور جالاجر هدف تقدم أتليتكو مدريد في شباك ريال مدريد عن الثانية 27 بعد صافرة البداية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة لكيليان مبابي داخل منطقة الجزاء من المدافع كليمون لونجليه في الدقيقة 69.

لكن فينيسيوس جونيور أهدر ركلة الجزاء لصالح ريال مدريد بتسديدة سيئة للغاية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وأهدر فينسيوس جونيور أول ركلة جزاء له كلاعب في ريال مدريد في جميع المسابقات أصل 8 ركلات سددها مع الفريق الملكي.