بوجلبان: أهدرنا 3 فرص محققة في آخر المباراة ضد بيراميدز

أعرب أنيس بوجلبان المدير الفني لـ المصري على رضاه بنتيجة التعادل مع بيراميدز في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وفرض المصري التعادل السلبي على بيراميدز في لقاء أقيم على استاد السويس.

وقال بوجلبان المدير الفني لـ المصري عبر أون تايم سبورتس: "أهدرنا 3 فرص محققة في آخر المباراة، وكنا نعلم قوة بيراميدز الهجومية".

وأضاف "التغييرات قدمت إضافة وكان بإمكاننا التسجيل قبل النهاية".

وأتم "كلا الفريقين أهدر الفرص، وجئنا من أجل الفوز لكن تحقيق نقطة والتواجد هجوميا في تلك المباراة أمر مطمئن بشأن مستوى الفريق".

وحسم التعادل السلبي المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات المرحلة الأولى من مرحلة حسم الدوري.

ورغم التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة بينما المصري تقدم للنقطة 31 في المركز الرابع.

وكان المصري قد حقق الانتصار الوحيد على بيراميدز هذا الموسم في الدوري بالدور الأول.

ومن المقرر أن يصبح الفارق بين بيراميدز والأهلي 7 نقاط بعد انسحاب الأهلي أمام الزمالك في القمة أمس الثلاثاء.

ووفقا لنص اللائحة يتم اعتبار الأهلي مهزوما بنتيجة 3-0 بالإضافة لخصم 3 نقاط مع نهاية الموسم وهو ما يعني تراجع الأهلي للنقطة 36.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام بتروجت يوم 13 من شهر أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام مرحلة حسم اللقب من 9 جولات بـ 9 فرق الحاصلين على الترتيب الأعلى في الدور الأول، أي يلعب كل فريق 8 مباريات في مرحلة الحسم.

بينما بيراميدز من المقرر أن يستضيف الأهلي يوم 12 أبريل المقبل في الجولة الثانية.

وكان الأهلي قد هدد في بيانه بعدم استكمال مسابقة الدوري حال عدم إدارة القمة أمام الزمالك بطاقم تحكيم أجنبي.