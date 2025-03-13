دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة رغم التعادل..صحوة أسوان وانتصار المقاولون

الخميس، 13 مارس 2025 - 00:23

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اختتمت اليوم منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري المحترفين بإقامة 5 مباريات.

وواصل دجلة تصدره لدوري المحترفين رغم التعادل السلبي مع كهرباء الإسماعيلية.

وأهدر محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية ركلة جزاء.

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فيما تعادل بروكسي أمام بلدية المحلة 1-1، إذ تقدم كامل كابوريا لبروكسي وتعادل أحمد عتمان للبلدية.

وانتصر المقاولون العرب بهدف دون رد على بترول أسيوط، سجله تشارلز ليواصل ذئاب الجبل مزاحمة وادي دجلة على الصدارة.

ورغم الأزمة المادية التي يعاني منها نادي أسوان إلا أنه حقق انتصارا ثمينا على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وسجل لأسوان مصطفى عناني ومحمد أسامة من ركلة جزاء، فيما سجل للداخلية أحمد حسين.

وتعرض لافيينا للخسارة على يد أبو قير للأسمدة خارج ملعبه بهدف عمر إبراهيم.

دوري المحترفين الدرجة الثانية
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