محمد ثابت: كولر حصل على إجازة لمدة أسبوع.. والأهلي لن يتوانى عن دعم المنتخبات

كشف محمد ثابت مسؤول الإعلام والمتحدث باسم شؤون كرة القدم في الأهلي عن حصول مارسيل كولر المدير الفني على إجازة لمدة أسبوع.

ونفى محمد ثابت تأخر الأهلي عن دعم المنتخب المصري بمختلف مراحله السنية.

وقال محمد ثابت مسؤول الإعلام والمتحدث باسم شؤون كرة القدم في الأهلي عبر قناة النادي: "حصل مارسيل كولر على إجازة لمدة أسبوع، وسينضم اللاعبون الدوليون لمعسكرات منتخباتهم، أما المجموعة الأخرى فتحصل على راحة 3 أيام".

وأوضح "مارسيل كولر يعود إلى القاهرة يوم 20 مارس بعد نهاية إجازته استعدادا للمرحلة المقبلة".

وشدد ثابت "النادي الأهلي لم ولن يتوانى عن دعم المنتخبات المختلفة، ومن المستحيل رفض النادي إرسال لاعبيه للمعسكرات، فأحد أهم تمسك الأهلي بقراره هو لمصلحة الكرة المصرية، وليس المصلحة الشخصية".

وتابع "دعم جماهير الأهلي للفريق يشرفنا جميعا، ونحن ممتنون بهذا الجمهور العظيم ووقوفه خلف الفريق في كل الأحوال".

واختتم ثابت تصريحاته "لاعبو الأهلي توجهوا بالشكر للجماهير من أنفسهم تقديرا على دعمهم الكبير".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.