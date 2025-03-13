أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي
الخميس، 13 مارس 2025 - 00:11
كتب : FilGoal
تأهل أرسنال وأستون فيلا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أيندهوفن وكلوب بروج.
وتعادل أرسنال على أرضه مع أيندهوفن بنتيجة 2-2 بعد الفوز ذهابا 7-1، ليتأهل بنتيجة 9-3.
فيما وصل أستون فيلا لربع النهائي بالفوز 3-0 في الإياب بعد التفوق 3-1 ذهابا بمجموع 6-1.
أرسنال × أيندهوفن
تقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق أولكسندر زينتشينكو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
⚽️ هدف !!
آرسنال 1-0 ايندهوفن | زينتشنكو يفتتح التسجيل أولا في الدقيقة 6⏱️#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #ارسنال_ايندهوفن #UCL #beINUCL #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/sakYkzdsfL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
وأدرك إيفان بيريسيتش التعادل بتسديدة رائعة على يسار رايا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.
⚽️ هدف !!
آرسنال 1-1 ايندهوفن | بيريشيتش يعادل الكفة في الدقيقة 18⏱️#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #ارسنال_ايندهوفن #UCL #beINUCL #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/5bf0TUy4BO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
ومنع القائم فرصة محققة للويس سكيلي في الدقيقة 30.
وصنع مجددا رحيم سترلينج كرة الهدف الثاني الذي سجلها ديكلان رايس برأسية في الدقيقة 37.
⚽️ هدف !!
آرسنال 2-1 ايندهوفن | رايس يضاعف النتيجة بعد عرضية من ستيرلينغ في الدقيقة 37⏱️#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #ارسنال_ايندهوفن #UCL #beINUCL #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/shokZOX1vl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
وأهدر سترلينج فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
وتألق والتر بينتيز في الدقيقة 68 لفرصة ريكاردو كالافيوري.
وسجل شعيب درويش هدف التعادل في الدقيقة 70 بمهارة رائعة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
⚽️ هدف !!
آرسنال 2-2 ايندهوفن | شهيب دريوش يعادل الكفة مجددا من تسديدة رائعة في الدقيقة 70⏱️#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #ارسنال_ايندهوفن #UCL #beINUCL #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/uyX6bqg8q5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
وسيلتقي أرسنال مع الفائز من دربي مدريد في ربع النهائي.
أستون فيلا × كلوب بروج
الشوط الأول في فيلا بارك شهد طرد كيريني سابي في الدقيقة 17 لتتأزم أوضاع الضيوف.
🟥 طرد مباشر لسابي بعد مرور 16 دقيقة من بداية اللقاء#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #أستون_فيلا_كلوب_بروج#UCL #beINUCL #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/n3CLapWd8o— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
وفي الدقيقة 50 سجل البديل ماركو أسينسيو من صناعة البديل الآخر ليون بايلي.
⚽️ هدف !!
أستون فيلا 1-0 كلوب بروج | أسينسيو يحرز هدفاً في شباك كلوب بروج في الدقيقة 50⏱️#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #أستون_فيلا_كلوب_بروج#UCL #beINUCL #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/hh49RQSaUH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
وأضاف أيان ماتيسن هدف فيلا الثاني بعد 7 دقائق.
⚽️ هدف !!
أستون فيلا 2-0 كلوب بروج | أستون فيلا يضاعف النتيجة عن طريق إيان ماتسين في الدقيقة 57⏱️#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #أستون_فيلا_كلوب_بروج#UCL #beINUCL #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/1o6M3lfB0G— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
وفي الدقيقة 61 أكمل أسينسيو الثلاثية بعد صناعة ماركوس راشفورد.
الفوز قاد فيلا للتأهل لربع النهائي، وأصبح ثاني فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بالمسمى الجديد لأول مرة ويصل للمربع الذهبي بعد أتالانتا الإيطالي في 2019-20.
وسيلتقي فيلا في ربع النهائي مع باريس سان جيرمان الذي أقصى ليفربول بركلات الترجيح.