أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي

تأهل أرسنال وأستون فيلا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أيندهوفن وكلوب بروج.

وتعادل أرسنال على أرضه مع أيندهوفن بنتيجة 2-2 بعد الفوز ذهابا 7-1، ليتأهل بنتيجة 9-3.

فيما وصل أستون فيلا لربع النهائي بالفوز 3-0 في الإياب بعد التفوق 3-1 ذهابا بمجموع 6-1.

أرسنال × أيندهوفن

تقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق أولكسندر زينتشينكو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك إيفان بيريسيتش التعادل بتسديدة رائعة على يسار رايا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

ومنع القائم فرصة محققة للويس سكيلي في الدقيقة 30.

وصنع مجددا رحيم سترلينج كرة الهدف الثاني الذي سجلها ديكلان رايس برأسية في الدقيقة 37.

وأهدر سترلينج فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وتألق والتر بينتيز في الدقيقة 68 لفرصة ريكاردو كالافيوري.

وسجل شعيب درويش هدف التعادل في الدقيقة 70 بمهارة رائعة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وسيلتقي أرسنال مع الفائز من دربي مدريد في ربع النهائي.

أستون فيلا × كلوب بروج

الشوط الأول في فيلا بارك شهد طرد كيريني سابي في الدقيقة 17 لتتأزم أوضاع الضيوف.

وفي الدقيقة 50 سجل البديل ماركو أسينسيو من صناعة البديل الآخر ليون بايلي.

وأضاف أيان ماتيسن هدف فيلا الثاني بعد 7 دقائق.

وفي الدقيقة 61 أكمل أسينسيو الثلاثية بعد صناعة ماركوس راشفورد.

الفوز قاد فيلا للتأهل لربع النهائي، وأصبح ثاني فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بالمسمى الجديد لأول مرة ويصل للمربع الذهبي بعد أتالانتا الإيطالي في 2019-20.

وسيلتقي فيلا في ربع النهائي مع باريس سان جيرمان الذي أقصى ليفربول بركلات الترجيح.