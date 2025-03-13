محمد عمر لـ في الجول: أغلقت ملف التدريب لانتهاء دورة مجلس النواب.. وسبب أزمة الاتحاد

الخميس، 13 مارس 2025 - 00:05

كتب : هاني العوضي

محمد عمر - الاتحاد السكندري

كشف محمد عمر المدير الفني السابق لفريق الاتحاد عن إغلاق ملف التدريب حتى انتهاء دورة مجلس النواب الحالية.

ويتواجد محمد عمر في الفترة الحالية بمجلس النواب وسبق له قيادة فريق الاتحاد السكندري.

وكشف محمد عمر المدير الفني السابق لفريق الاتحاد لـ FilGoal.com: "أغلقت أمر التدريب لحين انتهاء دورة مجلس النواب الحالية".

أخبار متعلقة:
"سأعود لكن ليس الآن".. حسام البدري يرد عبر في الجول على ترشيحه لقيادة الاتحاد مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق استقالة طلعت يوسف من تدريب الاتحاد.. وقرار من الإدارة تجاه اللاعبين أبو ريدة رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا

وشدد "تواجدي بنادي الاتحاد لا يوجد به خيارات فهو بيتي وصاحب الفضل، لكنني أفضل التواجد الإداري بالوقت الحالي".

واختتم عمر تصريحاته "أرى أن 50% من أزمة الاتحاد الحالية ليست فنية ولكنها نفسية وتحتاج للتعامل بطريقة صحيحة".

وكشف الاتحاد السكندري عن تقدم طلعت يوسف باستقالته من تدريب الفريق، والنادي بدوره قبل الاستقالة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق.

مع إيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما خسر الاتحاد السكندري من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدوري، ضمن مرحلة المنافسة على النجاة من الهبوط.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.

الدوري المصري الاتحاد محمد عمر
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري بوجلبان: أهدرنا 3 فرص محققة في آخر المباراة ضد بيراميدز محمد ثابت: كولر حصل على إجازة لمدة أسبوع.. والأهلي لن يتوانى عن دعم المنتخبات خسر ذهابا وتعثر إيابا.. إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز بتعادل سلبي أمام المصري هاتريك شادي حسين ينصر زد على غزل المحلة بهدف قاتل في +90.. فاركو يهزم البنك الأهلي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم بنتايك نهائيا
أخر الأخبار
إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة 15 دقيقة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 30 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي 55 دقيقة | أمريكا
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري ساعة | الدوري المصري
بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري