محمد عمر لـ في الجول: أغلقت ملف التدريب لانتهاء دورة مجلس النواب.. وسبب أزمة الاتحاد

كشف محمد عمر المدير الفني السابق لفريق الاتحاد عن إغلاق ملف التدريب حتى انتهاء دورة مجلس النواب الحالية.

ويتواجد محمد عمر في الفترة الحالية بمجلس النواب وسبق له قيادة فريق الاتحاد السكندري.

وكشف محمد عمر المدير الفني السابق لفريق الاتحاد لـ FilGoal.com: "أغلقت أمر التدريب لحين انتهاء دورة مجلس النواب الحالية".

وشدد "تواجدي بنادي الاتحاد لا يوجد به خيارات فهو بيتي وصاحب الفضل، لكنني أفضل التواجد الإداري بالوقت الحالي".

واختتم عمر تصريحاته "أرى أن 50% من أزمة الاتحاد الحالية ليست فنية ولكنها نفسية وتحتاج للتعامل بطريقة صحيحة".

وكشف الاتحاد السكندري عن تقدم طلعت يوسف باستقالته من تدريب الفريق، والنادي بدوره قبل الاستقالة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق.

مع إيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما خسر الاتحاد السكندري من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدوري، ضمن مرحلة المنافسة على النجاة من الهبوط.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.