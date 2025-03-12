خسر ذهابا وتعثر إيابا.. إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز بتعادل سلبي أمام المصري

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

صورة تقرير مواجهة بيراميدز ضد المصري

أوقف النادي المصري سلسلة انتصارات بيراميدز المتتالية في الدوري بالتعادل سلبيا بدون أهداف.

وحسم التعادل السلبي المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات المرحلة الأولى من مرحلة حسم الدوري.

ورغم التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة بينما المصري تقدم للنقطة 31 في المركز الرابع.

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وكان المصري قد حقق الانتصار الوحيد على بيراميدز هذا الموسم في الدوري بالدور الأول.

ومن المقرر أن يصبح الفارق بين بيراميدز والأهلي 7 نقاط بعد انسحاب الأهلي أمام الزمالك في القمة أمس الثلاثاء.

ووفقا لنص اللائحة يتم اعتبار الأهلي مهزوما بنتيجة 3-0 بالإضافة لخصم 3 نقاط مع نهاية الموسم وهو ما يعني تراجع الأهلي للنقطة 36.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام بتروجت يوم 13 من شهر أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام مرحلة حسم اللقب من 9 جولات بـ 9 فرق الحاصلين على الترتيب الأعلى في الدور الأول، أي يلعب كل فريق 8 مباريات في مرحلة الحسم.

بينما بيراميدز من المقرر أن يستضيف الأهلي يوم 12 أبريل المقبل في الجولة الثانية.

وكان الأهلي قد هدد في بيانه بعدم استكمال مسابقة الدوري حال عدم إدارة القمة أمام الزمالك بطاقم تحكيم أجنبي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز على المصري بحثا عن التسجيل المبكر.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة السابعة قبل أن يلغيه الحكم المساعد بداعي التسلل، وبعد التأكد من تقنية الفيديو تم تأكيد القرار بسبب تسلل على فيستون ماييلي.

وتألق محمود جاد في الدقيقة 27 أمام تسديدة إبراهيم عادل.

وفي الشوط الثاني نجح صلاح محسن من هجمة مرتدة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 ولكن تم إلغاء الهدف بناء على راية الحكم المساعد بداعي التسلل.

وحرمت العارضة إبراهيم عادل من هدف محقق في الدقيقة 78 بينما سقط يوسف أوباما مطالبا بركلة جزاء.

وتألق محمود جاد في الدقيقة 91 أمام هجمة إبراهيم عادل.

كما تألق أحمد الشناوي لهدف قاتل في الدقيقة 93 بعد تسديدة جون إيبوكا ليحافظ على نظافة شباكه.

توقف السلسلة

توقفت سلسلة بيراميدز بـ 7 انتصارات متتالية في الدوري المصري بالتعادل أمام المصري بدون أهداف.

وحقق بيراميدز 9 انتصارات بشكل عام منذ تعادله أمام الأهلي بهدفين لكل منهما.

ونجح بيراميدز في تحقيق انتصارين أمام المنصورة والمقاولون العرب في كأس مصر.

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