هاتريك شادي حسين ينصر زد على غزل المحلة

انتصر زد بفضل ثلاثية شادي حسين على غزل المحلة في استاد المحلة لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

سجل شادي حسين أهداف اللقاء.

ونجح حمادة صدقي المدير الفني الجديد لزد في أول اختبار عقب توليه المسؤولية خلفا لمجدي عبد العاطي.

الفوز رفع رصيد زد لـ 24 نقطة في المركز الأول بالمرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وصف المباراة

بدأ غزل المحلة بشكل أفضل هجوميا من زد وكادت رأسية محمد أشرف أن تهز شباك الضيوف لكن علي لطفي تواجد في الوقت المناسب في الدقيقة 13.

واهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء بعد عرضية أحمد الصغيري أفلتت من يد أحمد العربي حارس الغزل ليستغلها شادي حسين ويسجل في الشباك هدف تقدم زد في الدقيقة 30.

جوووووول .. خطأ كبير من حارس مرمى غزل المحلة وشادي حسين يسجل الأول لزد زد 1 : 0 غزل المحلة pic.twitter.com/dfM1LA4C9T — ON Sport (@ONTimeSports) March 12, 2025

في الدقيقة 45+3 توغل شادي حسين من الجهة اليسرى وتفوق على محمود الجزار وسدد في الزاوية القريبة معززا تقدم زد.

جوووووول .. شادي حسين يسجل الثاني له ولزد بعد مرور أكثر من رائع على مدافع غزل المحلة زد 2 : 0 غزل المحلة pic.twitter.com/B9gMGuCk1H — ON Sport (@ONTimeSports) March 12, 2025

في الشوط الثاني شارك عماد ميهوب بدلا من رشاد العرفاوي في أولى تغييرات الغزل.

وتألق أحمد فوزي بتشتيت الكرة بمقصية رائعة من على خط مرمى الغزل بعد رأسية شادي حسين في الدقيقة 59.

في الدقيقة 68 تألق علي لطفي في التصدي لتصويبة محمد أشرف.

وأخطأ العربي مجددا في تشتيت الكرة بقبضة يده لتتهادى لشادي حسين الذي أكمل الثلاثية في الدقيقة 74.

وأصبح شادي حسين ثالث لاعب يسجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة هذا الموسم من الدوري المصري.

وسبقه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت، وصلاح محسن لاعب المصري ضد مودرن سبورت.

ويعد ذلك أول هاتريك لشادي حسين في الدوري المصري بعدما لعب من قبل بقميص سيراميكا كليوباترا والأهلي.

هاتريك شادي حسين .. من خطأ أخر لحارس مرمى غزل المحلة زد يسجل الثالث زد 3 : 0 غزل المحلة pic.twitter.com/NHGuDMcbzm — ON Sport (@ONTimeSports) March 12, 2025

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز زد بفضل هاتريك شادي حسين.