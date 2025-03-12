هاتريك شادي حسين ينصر زد على غزل المحلة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتصر زد بفضل ثلاثية شادي حسين على غزل المحلة في استاد المحلة لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

سجل شادي حسين أهداف اللقاء.

ونجح حمادة صدقي المدير الفني الجديد لزد في أول اختبار عقب توليه المسؤولية خلفا لمجدي عبد العاطي.

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الفوز رفع رصيد زد لـ 24 نقطة في المركز الأول بالمرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وصف المباراة

بدأ غزل المحلة بشكل أفضل هجوميا من زد وكادت رأسية محمد أشرف أن تهز شباك الضيوف لكن علي لطفي تواجد في الوقت المناسب في الدقيقة 13.

واهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء بعد عرضية أحمد الصغيري أفلتت من يد أحمد العربي حارس الغزل ليستغلها شادي حسين ويسجل في الشباك هدف تقدم زد في الدقيقة 30.

في الدقيقة 45+3 توغل شادي حسين من الجهة اليسرى وتفوق على محمود الجزار وسدد في الزاوية القريبة معززا تقدم زد.

في الشوط الثاني شارك عماد ميهوب بدلا من رشاد العرفاوي في أولى تغييرات الغزل.

وتألق أحمد فوزي بتشتيت الكرة بمقصية رائعة من على خط مرمى الغزل بعد رأسية شادي حسين في الدقيقة 59.

في الدقيقة 68 تألق علي لطفي في التصدي لتصويبة محمد أشرف.

وأخطأ العربي مجددا في تشتيت الكرة بقبضة يده لتتهادى لشادي حسين الذي أكمل الثلاثية في الدقيقة 74.

وأصبح شادي حسين ثالث لاعب يسجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة هذا الموسم من الدوري المصري.

وسبقه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت، وصلاح محسن لاعب المصري ضد مودرن سبورت.

ويعد ذلك أول هاتريك لشادي حسين في الدوري المصري بعدما لعب من قبل بقميص سيراميكا كليوباترا والأهلي.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز زد بفضل هاتريك شادي حسين.

الدوري المصري غزل المحلة زد شادي حسين - زد
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