ليكيب: الهلال يعرض على فان دايك 20 مليون يورو سنويا

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 23:29

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

يرغب نادي الهلال السعودي في التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الهلال قدما عرضا شفهيا لفيرجيل فان دايك تبلغ قيمته 20 مليون يورو سنويا.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الهلال يرغب في ضم فان دايك بداية من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

وجاءت مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو.

يذكر أن فيرجل فان دايك انضم إلى ليفربول في عام 2017 قادمًا من ساوثامبتون، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا.

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