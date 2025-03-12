بهدف قاتل في +90.. فاركو يهزم البنك الأهلي

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 23:28

كتب : FilGoal

فاركو - البنك الأهلي

حقق فاركو فوزا قاتلا على ضيفه البنك الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية للدوري ضمن المجموعة الأولى التي تنافس على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل.

والتي أقيمت على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية.

الفوز رفع رصيد فاركو إلى النقطة 26 وارتقى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 29 في المركز الخامس من المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى التي يتعرض لها البنك الأهلي في آخر 8 مباريات في الدوري المصري، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

ثنائية فاركو سجلها ياسين مرعي وعمرو ناصر، وسجل هدف البنك الأهلي أسامة فيصل من ركلة جزاء.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

لكن في الشوط الثاني بادر البنك الأهلي بالهجوم وسقط أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من ياسين مرعي مدافع فاركو في الدقيقة 50.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود ويقرر احتساب ركلة جزاء للبنك الأهلي.

وتقدم أسامة فيصل لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ليصل إلى هدفه رقم 9 في الدوري المصري هذا الموسم ويتساوى مع إمام عاشور لاعب الأهلي في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

لكن فاركو رد ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق المدافع ياسين مرعي بعد متابعة للكرة من عرضية جاءت من الناحية اليسرى.

وفي الوقت القاتل والدقيقة 90 نجح فاركو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عمرو ناصر بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، مستغلا إبعاد الكرة بشكل خاطئ من دفاع البنك الأهلي.

البنك الأهلي فاركو الدوري المصري
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