مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم بنتايك نهائيا

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك ضد إنبي

أوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com تفاصيل ضم المغربي محمود بنتايك بشكل نهائي من سانت إيتيان الفرنسي.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

وانضم المغربي معارا لمدة موسم مع أحقية الشراء، وفعّل الزمالك بند الشراء أمس الأربعاء.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط كان له دورا كبيرا في تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان".

أخبار متعلقة:
الزمالك يستعيد محمود جهاد.. وشكوك حول مشاركة ناصر منسى أمام سموحة خبر في الجول - الأهلي ينهي معسكره ويسمح للاعبيه بالعودة إلى منازلهم بعد عدم مواجهة الزمالك ماذا قالت الصحف العالمية حول غياب الأهلي عن مواجهة الزمالك "أسوة بقمة الموسم الماضي".. الزمالك يخاطب رابطة الأندية للحصول على نقاط مباراة الأهلي

وأضاف " ميدو تواصل مع لويك بيران المدير الرياضي للفريق الفرنسي -زميله السابق في وست هام- وأنهى كلاهما الإجراءات سريعا لضم اللاعب".

وتابع "الزمالك توصل لاتفاق لدفع المقابل المادي (مليون يورو) على قسطين بدلا من دفعة واحدة".

وأتم "ميدو أيضا استضاف وكيل اللاعب في القاهرة لحسم الملف سريعا وتوقيع التعاقد لمدة 3 مواسم، كما وجه له دعوة لحضور مباراة القمة".

وكشف الزمالك عن توقيع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة النادي في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ولعب بنتايك 21 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

وساهم بنتايك في أربعة أهداف إذ سجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سموحة يوم السبت في ربع نهائي كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

محمود بنتايك الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
خسر ذهابا وتعثر إيابا.. إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز بتعادل سلبي أمام المصري هاتريك شادي حسين ينصر زد على غزل المحلة بهدف قاتل في +90.. فاركو يهزم البنك الأهلي "سأعود لكن ليس الآن".. حسام البدري يرد عبر في الجول على ترشيحه لقيادة الاتحاد انتهت الدوري المصري - الغزل (0)-(3) زد.. هاتريك شادي انتهت الدوري المصري – فاركو (2)-(1) البنك الأهلي انتهت الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. نهاية المباراة مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق
أخر الأخبار
خسر ذهابا وتعثر إيابا.. إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز بتعادل سلبي أمام المصري 2 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك شادي حسين ينصر زد على غزل المحلة 15 دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: الهلال يعرض على فان دايك 20 مليون يورو سنويا 24 دقيقة | سعودي في الجول
بهدف قاتل في +90.. فاركو يهزم البنك الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم بنتايك نهائيا ساعة | الدوري المصري
"سأعود لكن ليس الآن".. حسام البدري يرد عبر في الجول على ترشيحه لقيادة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
بعد انتخاب مجلس إدارة جديد.. إنفانتينو يعد بدعم فيفا لتونس ساعة | الوطن العربي
27 ثانية.. جالاجر أسرع إنجليزي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري