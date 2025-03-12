مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم بنتايك نهائيا

أوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com تفاصيل ضم المغربي محمود بنتايك بشكل نهائي من سانت إيتيان الفرنسي.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وانضم المغربي معارا لمدة موسم مع أحقية الشراء، وفعّل الزمالك بند الشراء أمس الأربعاء.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط كان له دورا كبيرا في تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان".

وأضاف " ميدو تواصل مع لويك بيران المدير الرياضي للفريق الفرنسي -زميله السابق في وست هام- وأنهى كلاهما الإجراءات سريعا لضم اللاعب".

وتابع "الزمالك توصل لاتفاق لدفع المقابل المادي (مليون يورو) على قسطين بدلا من دفعة واحدة".

وأتم "ميدو أيضا استضاف وكيل اللاعب في القاهرة لحسم الملف سريعا وتوقيع التعاقد لمدة 3 مواسم، كما وجه له دعوة لحضور مباراة القمة".

وكشف الزمالك عن توقيع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة النادي في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ولعب بنتايك 21 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

وساهم بنتايك في أربعة أهداف إذ سجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سموحة يوم السبت في ربع نهائي كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.