"سأعود لكن ليس الآن".. حسام البدري يرد عبر في الجول على ترشيحه لقيادة الاتحاد

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 22:31

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

توجه حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومنتخب مصر بالشكر لنادي الاتحاد السكندري والأندية التي فاوضته لتولي مهمة قيادة فريقهم بالفترة الأخيرة.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل طلعت يوسف المدير الفني للفريق بشكل رسمي.

وبدأ نادي الاتحاد السكندري في البحث عن مدير فني جديد لتولي تدريب الفريق خلفا لـ طلعت يوسف ودخل حسام البدري ضمن دائرة الترشيحات.

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وكشف حسام البدري لـ FilGoal.com: "أتوجه بالشكر لنادي الاتحاد السكندري والأندية الأخرى التي فاوضتني خلال الفترة الماضية".

وأوضح "سأعود قريبا للعمل الفني ولكن من بداية الموسم لحضور فترة الإعداد واختيار اللاعبين والتدعيم بالصفقات".

وكانت آخر تجربة تدريبية لحسام البدري مع الزوراء العراقي، ومن قبله الصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري ومنتخب مصر والأهلي وإنبي والمريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي.

وكشف الاتحاد السكندري عن تقدم طلعت يوسف باستقالته من تدريب الفريق، والنادي بدوره قبل الاستقالة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق.

مع إيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما خسر الاتحاد السكندري من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدوري، ضمن مرحلة المنافسة على النجاة من الهبوط.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.

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