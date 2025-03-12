بعد انتخاب مجلس إدارة جديد.. إنفانتينو يعد بدعم فيفا لتونس

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو - معز الناصري رئيس الاتحاد التونسي

وعد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم استعداد فيفا لدعم تونس والنهوض بكرة القدم التونسية.

واجتمع إنفانتينو مع مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم المنتخب مؤخرا برئاسة معز الناصري، ونائبه حسين جنيح.

وجاء الاجتماع على هامش أعمال الجلسة العامة الإنتخابية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم المقامة بالقاهرة.

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يذكر أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حافظ على مقعده في مجلس فيفا للدورة الخامسة على التوالي.

وفاز أبو ريدة بعدما حصد 35 صوتا في المركز الثاني من الأصوات خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المقامة في القاهرة.

وترشح 13 اسما من القارة الإفريقية للتنافس على 6 مقاعد للكاف في مجلس فيفا.

ونجح 5 أسماء عربية في الفوز بمقعد في مجلس فيفا، وجاءت كالتالي: فوزي لقجع (المغرب) 49 صوتا - هاني أبو ريدة (مصر) 35 صوتا - جبريلا هيما حميدو (النيجر) 35 صوتا - أحمد ولد يحيى (موريتانيا) 29 صوتا - سليمان حسن وابيري (جيبوتي) 29 صوتا، كما فازت كنيزات إبراهيم (جزر القمر) بمقعد المرأة بعدما حصدت 30 صوتا.

وفي انتخابات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي "كاف" تنافس 4 مرشحين لتمثيل منطقة الجنوب.

ونجح سمير صبحة (موريشيوس)، وفيصل إسماعيل سيدات (موزمبيق)، في الفوز بمقعدي الجنوب.

وحسمت الأسماء التالية فوزهم بالتزكية:

التنزاني والاس جون كاريا (منطقة الشرق والوسط)

الليبيري مصطفى راجي (منطقة الغرب A)

الغاني كيرت أوكوراكو (منطقة الغرب B)

الجزائري وليد صادي (منطقة الشمال)

الكونغولية الديموقراطية بيستين كازادي (مقعد المرأة)

صامويل إيتو (منطقة الوسط).

جياني إنفانتينو الاتحاد التونسي لكرة القدم
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