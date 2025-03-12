27 ثانية.. جالاجر أسرع إنجليزي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا

بات كونور جالاجر لاعب وسط أتليتكو مدريد أسرع لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ دوري أطبال أوروبا.

ويلعب أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل جالاجر الهدف الأول في شباك ريال مدريد بعد مرور 27 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

واستغل جالاجر عرضية متقنة من الجهة اليمنى عن طريق رودريجو دي بول وحولها في شباك تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

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وكان ريال مدريد قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويلعب جالاجر في صفوف أتليتكو مدريد منذ صيف 2024 قادما من تشيلسي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما قبل مواجهة اليوم، 35 مباراة مع أتليتكو وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.