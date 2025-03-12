27 ثانية.. جالاجر أسرع إنجليزي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

كونور جالاجر - أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

بات كونور جالاجر لاعب وسط أتليتكو مدريد أسرع لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ دوري أطبال أوروبا.

ويلعب أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل جالاجر الهدف الأول في شباك ريال مدريد بعد مرور 27 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: مواجهة أتليتكو مدريد ستحسم بالتفاصيل الصغيرة أس: عودة روديجير وكورتوا لتدريبات ريال مدريد.. وموقفهما من مواجهة أتليتكو ذا أثلتيك: أرسنال يتوصل لاتفاق لتعيين المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد طرد قلب المباراة.. أتليتكو مدريد يخسر من خيتافي ويفرط في الصدارة المؤقتة

واستغل جالاجر عرضية متقنة من الجهة اليمنى عن طريق رودريجو دي بول وحولها في شباك تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويلعب جالاجر في صفوف أتليتكو مدريد منذ صيف 2024 قادما من تشيلسي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما قبل مواجهة اليوم، 35 مباراة مع أتليتكو وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

أتليتكة مدريد ريال مدريد كونور جالاجر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة 3 ساعة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 3 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي 4 ساعة | أمريكا
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري