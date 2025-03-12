بعد تحويل تأخره لفوز.. دورتموند يتخطى ليل ويصطدم بـ برشلونة في ربع نهائي أبطال أوروبا

حسم دورتموند تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي ليل الفرنسي.

وحول دورتموند تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد ليحسم بطاقة التأهل لمواجهة برشلونة في ربع النهائي.

وكانت مواجهة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وافتتح جوناثان ديفيد التسجيل مبكرا لصالح ليل في الدقيقة الخامسة بعد خطأ فادح من حارس مرمى دورتموند.

وأدرك إيمري تشان التعادل مبكرا في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

بينما نجح ماكسيميليان بيير في تسجيل هدف خطف التأهل في الدقيقة 65.

ويواجه دورتموند فريق برشلونة في ربع النهائي أحد يومي 8 أو 9 أبريل المقبل، بينما الإياب أحد يومي 15 أو 16 من الشهر ذاته.

وتواجه دورتموند أمام برشلونة في 5 مواجهات مختلفة بالبطولات القارية ولم ينجح الفريق الألماني في تحقيق أي انتصار.

وهذا الموسم نجح برشلونة خارج ملعبه في تحقيق الفوز على دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالنسخة الجارية.

وبشكل عام تغلب برشلونة على دورتموند 3 مرات مقابل تعادلين.

رقم مميز لـ كوفاتش

نجح نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق دورتموند في تحقيق رقم مميز بعد الحفاظ على سجله بـ 8 مباريات دون هزيمة في المباريات التي أقيمت خارج ملعبه.

وحقق كوفاتش خلال تلك الفترة تحقيق الفوز 6 مرات والتعادل مرتين.

ويتخطى كوفاتش 3 مدربين فقط بسلسلة أطول وهم لويس فان جال بـ 14 مباراة ثم كل من بيب جوارديولا وإريك تين هاج بـ 11 مباراة لكل منهما.