انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(2) أيندهوفن.. تعادل

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

أرسنال - أيندهوفن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال الإنجليزي ضد أيندهوفن الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في العاشرة مساءً، بعدما انتهى الذهاب في هولندا بفوز الجنرز 7-1.

وانتصر أرسنال ذهابا بنتيجة 7-1 وأي نتيجة غير الخسارة بفارق 6 أهداف تعني تأهله للدور المقبل.

وسيلتقي أرسنال في الدور المقبل بعد حسم تأهله مع الفائز من مباراة ريال مدريد ضد أتيليكو مدريد في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 70: جووول شعيب درويش يسجل الثاني للضيوف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: ديكلان رايس يضيف الثاني لأرسنال

ق 18: جووول التعادل عن طريق إيفان بيريسيتش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق 6: جووول زينتشينكو يسجل الأول لأرسنال مبكرا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

بداية اللقاء

دوري أبطال أوروبا أرسنال أيندهوفن
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