مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (4)-(2) (1) أتليتكو مدريد.. انتصار مجنون

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

فينسيوس - ريال مدريد ضد أتليتكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو ضمن إياب ثم نهائي دوري أبطال أوروبا .

لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ريال مدريد 4-2 أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

ق104 عرضية خطيرة من فينسيوس جونيور لم تجد من يتابعها داخل منطقة الجزاء

الشوط الأول الإضافي

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نهاية الوقت الأصلي

ق88 أنحيل كوريا يهدر فرصة هدف محقق لصالح أتليتكو مدريد

ق73 محاولة هجومية لريال مدريد بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق فينيسيوس جونيور إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوكاس فاسكيز برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس يان أوبلاك بسهولة.

ق70 فينيسيوس جونيور أهدر ركلة الجزاء لصالح ريال مدريد بتسديدة سيئة للغاية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق69 حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة لكيليان مبابي داخل منطقة الجزاء من المدافع كليمون لونجليه.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 تسديدة صاروخية من ألفاريز وتصدي رائع من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد

ق35 عرضية خطيرة من جريزمان من الجهة اليمنى يبعدها دفاع ريال مدريد بصعوبة

ق21 تسديدة صاروخية من خوليان ألفاريز تمر قريبة من مرمى ريال مدريد

ق19 لاعبو ريال مدريد يطالبون بالحصول على ركلة جزاء

ق1 كونور جالاجر يسجل الهدف الأول بعد مرور 27 ثانية

انطلاق المباراة

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