انتهت الدوري المصري - الغزل (0)-(3) زد.. هاتريك شادي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد زد لحساب المجموعة الثانية من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الأول في المرحلة النهائية برصيد 21 نقطة ويأتي المحلة في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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انتهت

ق 74: جووول شادي حسين الهدف الثالث مستغلا خطأ الحارس في التشتيت

ق 59: تشتيت رائع من على خط المرمى لمدافع غزل المحلة بعد رأسية متقنة من شادي حسين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووول .. شادي حسين يسجل الثاني له ولزد بعد مرور أكثر من رائع على مدافع غزل المحلة زد 2 : 0 غزل المحلة pic.twitter.com/B9gMGuCk1H — ON Sport (@ONTimeSports) March 12, 2025

ق 45+3: جووول الثاااني.. شادي حسين يتوغل ويسدد كرة في الشباك على يمين الحارس

جوووووول .. خطأ كبير من حارس مرمى غزل المحلة وشادي حسين يسجل الأول لزد زد 1 : 0 غزل المحلة pic.twitter.com/dfM1LA4C9T — ON Sport (@ONTimeSports) March 12, 2025

ق 24: جووول أوووول.. شادي حسين يستغل خطأ الحارس ويسجل الأول بسهولة في الشباك.

ق 13: رأسية محمد أشرف يتصدى لها علي لطفي بسهولة

بداية اللقاء