انتهت الدوري المصري – فاركو (2)-(1) البنك الأهلي

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

زهير المترجي - فاركو ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب فاركو ضد البنك في الجولة الأولى للمرحلة الثانية للدوري ضمن المجموعة الأولى التي تنافس على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل.

وتقام المباراة على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز فاركو

ق 90: جووووول عمرو ناصر والثاني لفاركو

ق 70: جووووول ياسين مرعي والتعادل

ق 53: جوووول أسامة فيصل يسجل الأول للبنك الأهلي من ركلة جزاء

ق 50: ركلة جزااااء للبنك بعد عرقلة أحمد ياسر ريان من قبل ياسين مرعي

ق 50: مطالبات بركلة جزاء للبنك الأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 20: محاولات من البنك ودفاع من فاركو

ق 10: محاولات دون خطورة من الفريقين

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انطلاق المباراة

فاركو البنك الأهلي الدوري المصري
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