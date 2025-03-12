مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:11

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

بدأ نادي الاتحاد السكندري في البحث عن مدير فني جديد لتولي تدريب الفريق خلفا لـ طلعت يوسف.

طلعت يوسف

النادي : الاتحاد السكندري

مجدي عبد العاطي

النادي :

الاتحاد السكندري

وقال مصدر مسؤول من نادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "نفاضل الآن بين 3 مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق".

وأضاف "المدربين الثلاثة هم حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا السابق، ومجدي عبد العاطي مدرب زد السابق".

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وأتم تصريحاته "عندما تستقر الإدارة على الاسم الأنسب ستبدأ المفاوضات معه وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد".

وكانت آخر تجربة تدريبية لحسام البدري مع الزوراء العراقي، ومن قبله الصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري ومنتخب مصر والأهلي وإنبي والمريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي.

أما مجدي عبد العاطي فرحل عن تدريب زد بعد نهاية المرحلة الأولى من الدوري، وأيمن الرمادي رحل عن سيراميكا كليوباترا قبل أسابيع.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل طلعت يوسف المدير الفني للفريق بشكل رسمي.

وكشف الاتحاد السكندري عن تقدم طلعت يوسف باستقالته من تدريب الفريق، والنادي بدوره قبل الاستقالة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق.

مع إيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما خسر الاتحاد السكندري من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدوري، ضمن مرحلة المنافسة على النجاة من الهبوط.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.

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