مدرب الهلال: أستهدف التتويج بالدوري السعودي ودوري الأبطال.. ومن ينتقدني لا يفهم

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي رغبته في الفوز بثنائية الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.

وحسم الهلال الفوز برباعية نظيفة على باختاكور الأوزبكي وتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "هذه البطولة تشكل هدفا شخصيا لي. فزت في أمريكا الجنوبية بالبطولة النظيرة لها، وأريد الفوز بها في آسيا".

وأضاف "لو نظرنا إلى اتحاد جدة، هو لا ينافس إلا في بطولة واحدة، والفرق التي تشارك آسيويًا تخوض مباريات أكثر وبنسق مختلف".

وتابع "الآن، وقبل التوقف لدينا مباراة أخرى، أعتبرها مثل النهائي، وهدفنا تكرار الفوز بالدوري مجددًا، هذا أمر مهم جدًا لنا".

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

واستطرد المدرب البرتغالي"البطولة الآسيوية لها اعتبار خاص عندي، لكن بطولة الدوري مهمة أيضا".

وأكمل "قرأت من يقول إن الفريق بدنيًا ليس جاهزًا، ويتهم المعد بالتسبب في ذلك.. من يتحدث بذلك الأفضل له أن يصمت".

وأردف "الأمر لا علاقة له بالأحمال التدريبية، بل الحمل بين المباريات والاستشفاء، وبرنامجي التدريبي ليس السبب، ومن ينتقده لا يفهم شيئًا على الإطلاق".

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).