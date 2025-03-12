تشكيل أتليتكو مدريد - جريزمان وألفاريز يقودان الهجوم.. وسيميوني أساسي
الأربعاء، 12 مارس 2025 - 20:59
كتب : FilGoal
يقود الثنائي أنتوان جريزمان وخوليان ألفاريز هجوم أتليتكو مدريد في مواجهة ريال مدريد المرتقبة.
ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد على أتليتكو 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.
وجاء تشكيل أتليتكو مدريد بالكامل كالتالي:
الحارس: يان أوبلاك.
الدفاع: ماركوس لورينتي - خوسي ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - رينالدو.
الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - رودريجو دي بول - كونور جالاجر.
الهجوم: أنتوان جريزمان - خوليان ألفاريز.ِ
وكان أتليتكو مدريد قد تأهل مباشرة لدور الـ 16، بينما لعب ريال مدريد في الملحق ضد أتليتكو مدريد
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