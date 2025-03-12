التشكيل - بيراميدز يبدأ بالقوة الضاربة.. وعامر أساسي لأول مرة مع المصري

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - المصري ضد بيراميدز

يبدأ فريق بيراميدز بالقوة الضاربة أمام المصري في افتتاح الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وشهد تشكيل المصري الأساسي عودة كريم العراقي مجددا بينما يبدأ أحمد عامر لأول مرة في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي.

الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي.

بينما جاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - خالد صبحي

الوسط: أحمد عيد - محمد مخلوف - أحمد عامر - حسن علي

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - عبد الرحيم دغموم

ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

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