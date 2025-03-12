التشكيل - ريان وفيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وإنكادا وباباكار أساسيان مع فاركو

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

زهير المترجي - فاركو ضد البنك الأهلي

الدوري المصري فاركو البنك الأهلي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الغزل (0)-(0) زد.. الحارس يتصدى مباشر الدوري المصري – فاركو (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق التشكيل - بيراميدز يبدأ بالقوة الضاربة.. وعامر أساسي لأول مرة مع المصري استقالة طلعت يوسف من تدريب الاتحاد.. وقرار من الإدارة تجاه اللاعبين نبيل عماد يجيب - من الأمهر بين زيزو وإمام عاشور أشرف صبحي يوجه رسالة لمسؤولي الرياضة المصرية: على الجميع أن يعي قدر مصر
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) أيندهوفن.. بداية اللقاء بعد قليل دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) أتليتكو مدريد.. المباراة ستبدأ بعد قليل 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - الغزل (0)-(0) زد.. الحارس يتصدى 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – فاركو (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف 24 دقيقة | الدوري المصري
الهلال الليبي يجدد عقد زوران مانولوفيتش حتى 2027 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق 36 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الهلال: أستهدف التتويج بالدوري السعودي ودوري الأبطال.. ومن ينتقدني لا يفهم 38 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري