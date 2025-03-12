تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينسيوس يقودان الهجوم أمام أتليتكو.. ومودريتش أساسي

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقود الثلاثي رودريجو وكيليان مبابي وفينسيوس جونيور، هجوم ريال مدريد في مواجهة أتليتكو مدريد المرتقبة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب سنتياجو برنابيو.

أخبار متعلقة:
سبورت: ريال بيتيس وسيلتا فيجو يدرسان ضم بينيا أس: عودة روديجير وكورتوا لتدريبات ريال مدريد.. وموقفهما من مواجهة أتليتكو ريال مدريد يستعيد المركز الثاني بفوز صعب على رايو فايكانو مؤتمر سلوت: صلاح كان حزينا باستبداله ضد باريس سان جيرمان.. وانتصرنا مثل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو- فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة 8 ساعة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 8 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي 8 ساعة | أمريكا
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري