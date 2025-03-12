تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينسيوس يقودان الهجوم أمام أتليتكو.. ومودريتش أساسي
الأربعاء، 12 مارس 2025 - 20:33
كتب : FilGoal
يقود الثلاثي رودريجو وكيليان مبابي وفينسيوس جونيور، هجوم ريال مدريد في مواجهة أتليتكو مدريد المرتقبة.
ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب سنتياجو برنابيو.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيدي فالفيردي - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو- فيرلاند ميندي
الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام.
الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.
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