كرة يد - تعديل موعد انطلاق السوبر بين الأهلي وسبورتنج.. وإقامته بدون جماهير

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

الأهلي مع سبورتنج - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة منافسات سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج بدون جماهير.

كما تقرر تعديل موعد انطلاق المباراة لتقام في الثامنة والنصف من مساء بعد غدا الجمعة بدلا من التاسعة مساء.

وكان فريق سيدات الأهلي قد توج بلقب السوبر على حساب سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عبر المركز الإعلامي: "إقامة مباراة سوبر رجال كرة اليد بين الأهلي وسبورتنج المقرر لها يوم الجمعة بصالة حسن مصطفى بدون جماهير".

وتابع "وتقرر انطلاق اللقاء الساعة 8:30 مساء بدلا من التاسعة بناء على طلب مسؤولوا الصالة".

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم الجاري بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى خامسا برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجارى بلقاءات بين كلا من، سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلى وسبورتنج مع البنك الأهلى والزهور مع هليوبوليس.

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