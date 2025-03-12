أشرف صبحي يوجه رسالة لمسؤولي الرياضة المصرية: على الجميع أن يعي قدر مصر

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى المسؤولين عن الرياضة في مصر.

وطالب صبحي جميع العاملين في المجال الرياضي بأهمية إدراك قدر مصر وقيمتها بتحمل مسؤولياتهم، والالتزام بالقوانين.

كما توجه بالتهنئة لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بعد فوزه في انتخابات الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

وجاءت رسالة أشرف صبحي على النحو التالي:

قدر مصر .. يجب أن نعي قدر بلدنا جيدا وأيضا قدر ذاتنا كمصريين لنا حضارتنا وهيئتنا، في حضوري وكلمتي ممثلا عن الحكومة المصرية في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، فقد تحدث رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو قائلًا: بلدي مصر ولا يوجد مكان في العالم تستيقظ فيه وترى هذا المكان، وهذه الحضارة وهو يشير إلى الأهرامات. وبهذه المناسبة اهنئ كوزير للشباب والرياضة هاني أبو ريدة بفوزه بانتخابات الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وهذا قدر بلدنا، وعلى الجميع ولكل من يعمل في المجال الرياضي، متطوعا بمجالس الإدارات أو يعمل تنفيذيا بأجر، أن يعي ويراعي هذا، بلدنا أكبر من الجميع ونسعى إلى هذا من خلال مسؤولياتنا وتطبيقا للقوانين التي تهيئنا لذلك. المال العام مسؤولية من يدير والكل مسؤول عن قراره".