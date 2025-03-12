المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر قراره بشأن شكوى بيراميدز ضد الكومي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره بشأن شكوى نادي بيراميدز ضد إيهاب إيهاب الكومي المذيع بشبكة صدى البلد وعضو مجلس إدارة مجلس اتحاد الكرة السابق.

وتقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق (التفاصيل).

وجاء بيان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام على النحو التالي:

الأحد 16 مارس.. جلسة استماع للممثل القانوني لقناة صدى البلد بشأن مخالفات برنامج الماتش

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، والشكوى الواردة من نادي بيراميدز، وما أوصت به لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة صدى البلد الفضائية، لعقد جلسة استماع يوم الأحد الموافق 16 مارس الجاري، بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس، خلال حلقة برنامج الماتش المذاعة مساء يوم 11 مارس الجاري، والذي يقدمه إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.

وأوضح بيراميدز سبب الشكوى ضد مقدم برنامج الماتش بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الاثنين.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز.

وطالب نادي بيراميدز بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

وأفاد النادي في بلاغه أن المذيع قال (على غير الحقيقة) أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها.

كما طالب بيراميدز بضرورة التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات.

ويستعد نادي بيراميدز لملاقاة المصري في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري مساء الأربعاء.