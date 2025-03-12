الزمالك يستعيد محمود جهاد.. وشكوك حول مشاركة ناصر منسى أمام سموحة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 17:40

كتب : إبراهيم رمضان

محمود جهاد - الزمالك - الإسماعيلي

استعاد الزمالك لاعبه محمود جهاد قبل مواجهة سموحة في كأس مصر يوم السبت.

وذكر الزمالك عبر موقعه أن اللاعب تعافى من الإصابة وشارك في تدريبات الأربعاء.

وشارك محمود جهاد في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الفنية بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع له بالتنسيق بين الجهاز الطبي والفني لتجهيزه بالشكل الأمثل، بعد تعافية من إصابة العضلة الخلفية التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

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وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة على متابعة حالة اللاعب أثناء المشاركة في التدريبات.

فيما أوضح أسامة استمرار معاناة ناصر منسي من وعكة صحية وهو ما تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية وكان أخرها مباراة القمة.

وأكد أن اللاعب تحت المتابعه الطبية المستمرة للتأكد من تحسن حالته الصحيه قبل المشاركه في التدريبات الجماعية.

وأشار أسامة إلى أن ناصر منسي يخضع حالياً لبروتوكول علاجي تحفظي، للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

محمود جهاد ناصر منسي الزمالك
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