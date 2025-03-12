قناة صدى البلد تصدر بيانا بعد شكوى بيراميدز ضد إيهاب الكومي

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 17:29

كتب : أحمد الخولي

إيهاب الكومي - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

أصدرت شبكة قنوات صدى البلد بيانا من أجل الرد على شكوى نادي بيراميدز ضد إيهاب الكومي المذيع بالشبكة وعضو مجلس إدارة مجلس اتحاد الكرة السابق.

وتقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق (التفاصيل).

وأفادت الشبكة في بيان: "تؤكد شبكة قنوات صدى البلد أنها على مسافة واحدة من جميع الأندية والهيئات الرياضية، في إطار التزامها التام بميثاق الشرف الإعلامي، وحرصها على تقديم رسالة تسعى دائمًا وأبدًا لخدمة الوطن".

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وترددت بعض الأقاويل حول قرار إدارة شبكة قنوات صدى البلد بإيقاف الكومي لمدة أسبوعين وإحالته للتحقيق لتجاوزه السياسات التحريرية على شاشة صدى البلد.

وأوضح بيراميدز سبب الشكوى ضد مقدم برنامج الماتش بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الاثنين.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز.

وطالب نادي بيراميدز بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

وأفاد النادي في بلاغه أن المذيع قال (على غير الحقيقة) أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها.

كما طالب بيراميدز بضرورة التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات.

ويستعد نادي بيراميدز لملاقاة المصري في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري مساء الأربعاء.

بيراميدز إيهاب الكومي
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