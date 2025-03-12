بيراميدز يشكو إيهاب الكومي

تقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

وأوضح بيراميدز سبب الشكوى ضد مقدم برنامج الماتش بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الاثنين.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز.

وطالب نادي بيراميدز بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

وأفاد النادي في بلاغه أن المذيع قال (على غير الحقيقة) أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها.

كما طالب بيراميدز بضرورة التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات.

ويستعد نادي بيراميدز لملاقاة المصري في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري مساء الأربعاء.