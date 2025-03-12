خبر في الجول - الأهلي ينهي معسكره ويسمح للاعبيه بالعودة إلى منازلهم بعد عدم مواجهة الزمالك

علم FilGoal.com أن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي أبلغ لاعبيه يوم الأربعاء بانتهاء المعسكر الذي أقيم استعدادا للعب مباراة الزمالك في الدوري، والتي كان من المقرر لها يوم الثلاثاء.

واحتج الأهلي على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري مما أدى لانسحابه من المباراة التي حضرها فريق الزمالك وطاقم التحكيم في الملعب.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي سمح للاعبين بالعودة إلى منازلهم بعد عدم إقامة مباراة القمة ضد الزمالك.

مساء الثلاثاء تحرك الفريق من فندق الإقامة متجها إلى استاد القاهرة قبل أن يسلك طريق فرع النادي بمدينة نصر حين علم بوصول طاقم التحكيم المصري إلى الملعب.

وبعدما تدرب فريق الأهلي في فرع مدينة نصر عاد إلى الفندق من أجل المبيت.

لكن المدير الرياضي أبلغ اللاعبين عصر الأربعاء بانتهاء المعسكر.

وأطلق الحكم محمود بسيوني صافرة نهاية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد 20 دقيقة من موعد المباراة لعدم حضور الأهلي لملعب المباراة.

وتنص اللائحة على خسارة الفريق المنسحب بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط منه.

وبذلك سيرفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما سيتراجع الأهلي 3 نقاط ليصل إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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