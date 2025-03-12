بيلد: ليفربول يضع شلوتربيك كخيار لتعويض الرحيل المحتمل لـ فان دايك
الأربعاء، 12 مارس 2025 - 15:42
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وجود اهتمام من قبل ليفربول بالتعاقد مع نيكولاس شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند.
نيكو شلوتيربيك
النادي : بوروسيا دورتموند
وفقا لبيلد فإن ليفربول يرغب يضع المدافع الألماني كخيار لتعويض الرحيل المحتمل لفيرجل فان دايك.
ويرى ليفربول أن شلوتربيك خيار لتأمين دفاعه لمدة طويلة الأمد.
وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق مع النادي لتمديد تعاقده حتى الآن.
شلوتربيك صاحب الـ 25 عاما انضم لدورتموند في 2022 قادما من فرايبورج.
ولعب شلوتربيك 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص دورتموند وصنع 4 أهداف.
ومع منتخب ألمانيا شارك المدافع في 18 مباراة دولية كان أولها في 2022.
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