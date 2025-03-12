سيغيب عن مواجهتي برشلونة.. إيقاف أنخيل كوريا 5 مباريات بسبب إهانة الحكم

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد لمدة 5 مباريات.

أنخل كوريا النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

الإيقاف جاء بعد طرده في المباراة الماضية بعد تدخل عنيف على لاعب خيتافي.

وفقا لصحيفة ماركا فإن كوريا أهان الحكم بألفاظ خارجة عقب الطرد وهو ما تسبب في تغليظ العقوبة.

وقرر الاتحاد إيقاف كوريا لمدة 4 مباريات بالإضافة إلى مباراة بسبب الطرد.

وسيغيب اللاعب عن 5 مباريات محلية ومن ضمنها مباراتي برشلونة في الدوري وكأس ملك إسبانيا.

كوريا سيغيب أيضا عن مواجهات بلد الوليد وإسبانيول وإشبيلية.

الاتحاد الإسباني استخدم أقل عقوبة في إهانة الحكم بألفاظ سيئة وفقا لماركا خاصة وأن أقصى عقوبة في اللائحة هي الإيقاف لمدة 12 مباراة حسب قوة المخالفة.

وسيتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي إذ أن الإيقاف يأتي فقط في البطولات المحلية.

اللاعب الأرجنتيني شارك بقميص أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم في 30 مباراة وخلالها سجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.