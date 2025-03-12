قائمة العراق - 9 محترفين في أوروبا لمواجهتي الكويت وفلسطين

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

مباراة العراق وفلسطين - أيمن حسين

أعلن خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق قائمة فريقه التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد العراق لمواجهة الكويت وفلسطين بتصفيات كأس العالم وكأس آسيا المشتركة.

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم زيدان إقبال لاعب أوتريخت الهولندي.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جلال حسين (الزوراء) - أحمد باسل (الشرطة العراقي) -علي كاظم (النجف) - كام سعد (نفط البصرة).

الدفاع: ماناف يونس (الشرطة) - آدم طال (ماريبور) - أكام هاشم (الشرطة) - ميرخاس دوسكي (فيكتوريا بلزن) - ربين سلاكة (أربيل) - شربل شمعون (ويسترن يونايتد) - فرانس بطرس (بورت) - أحمد يحيى (الشرطة) - حسين علي (هيرينيفن) - ألاي الفاضل (أوريبيرو السويدي).

الوسط: إبراهيم بايش (الرياض) - أمجد عطوان (زاخو) - لوكاس شليمون (أوريبيرو) - زيدان إقبال (أوتريخت) - أسامة راشد (أربيل) - أمير العماري (كراكوفيا كراكوف) - هارون أحمد (داهوك) - محمد الطائي (ويسترن سيدني)

الهجوم: علي جاسم (ألميري سيتي) - يوسف الأمين (الوحدة) - علي الحمادي (ستوك سيتي) - أيمن حسين (الوكرة) - مهند علي (الشرطة) - علي يوسف (الزوراء) - ماركو فرج (سترومسجودست).

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن الأردن صاحب المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026، بينما يلعب أصحاب المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل للملحق العالمي.

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