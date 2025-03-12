لويس إنريكي: ركلات الترجيح كانت انعكاس لشخصيتنا.. وهذه فقط البداية

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - المدير الفني باريس سان جيرمان

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه لم يصل حتى الآن لأفضل مستوياته.

لويس إنريكي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بالسعادة، من الصعب حاليا تحليل المباراة لأن العواطف في القمة ولكن تلك اللحظة مهمة جدا لنا وللفريق ولل 3000 مشجع الذين دعمونا هنا".

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وواصل "أعتقد أنه كان من العادل أن يفوز أي من الفريقين في المباراة، لقد استحقينا أكثر وهذا من المباراة الأولى التي أظهرنا فيها قدراتنا كفريق وما نقدمه طوال الموسم وشخصية الفريق، وحتى عندما سيطر ليفربول على المباراة لم نستسلم".

وأكمل "تعادلنا في المباراتين والوقت الإضافي ولكن ركلات الترجيح كانت انعكاس لنا كفريق، الركلة الأخيرة نفذها لاعب عمره 19 عاما ودوناروما كان خارقا طوال المباراة، ليفربول يملك أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا ولكن نحن سعداء بكل شيء وبالفريق".

واستمر "النتيجة تظهر غرابة المباراة الأولى والأداء الذي أظهرناه، وأكرر في الموسم الماضي خرجنا من نصف النهائي بعد ضرب العارضة 6 مرات واستحقينا الوصول للنهائي والآن نحن في ربع النهائي".

وتابع "سعيد لأننا أظهرنا أنفسنا كفريق حقيقي، برفقة جماهيرنا قدمنا مباراة رائعة ونحن فخورين بتلك المباراة الرائعة".

وشدد "عقليتنا تتحسن، لقد كانت المباراة صعبة لأن ليفربول فريق جيد وعانينا من أجل الفوز بالاستحواذ".

وأضاف "لم نصل لأفضل مستوى بعد هذه فقط البداية، بالعقلية والشخصية ودوناروما فوق كل شيء فزنا بالمباراة".

وأتم "مستوى دوناروما؟ هذا هو دور حراس المرمى الحقيقي، أليسون كان المفتاح في الذهاب وأهدرنا عدة فرص ومن الصعب أن نرى مباراة أفضل بين فريقين رائعين وفي ملعبين أسطوريين".

ويلتقي باريس سان جيرمان في ربع النهائي مع الفائز من مباراة أستون فيلا وكلوب بروج.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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